Определились финалисты Кубка Украины по футболу
10 забитых голов в двух играх
|Чиприан Марика
Футболисты Таврии едва не стали авторами сенсации. Еще бы, два гола за 6 стартовых минут матча (Гоменюк 3, Зельмикас 6)! Но эйфория симферопольских болельщиков была не очень долгой: горняки в долгу не остались, причем голы в ворота Тодича влетели с тем же интервалом в 3 минуты Чигринский, 23 и Матузалем , 26. Финальный свисток зафиксировал 2:2 – Шахтер не выиграл, но благодаря двум голам,забитым на чужом поле проходит в финал.
А там его ждет извечный соперник – Динамо.
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4:2, и 27 мая в финале встретятся Шахтер и Динамо.
1/2 Кубка Украины
Ответные матчи
Таврия (Симферополь) - Шахтер (Донецк) 2:2 (первый матч 0:0)Таврия: Тодич, Першин, Омоко, Розгон, Йокшас, Зельмикас, Любенович, Эдмар (Галюза, 71), Голайдо, Идахор (Ковпак, 71), Гоменюк
Шахтер: Шутков, Срна, Чигринский, Кучер, Рац, Левандовски, Матузалем, Вукич, Гай, Марика (Белик, 62), Брандао
Голы: Гоменюк 3, Зельмикас 6 - Чигринский 23, Матузалем 26
Динамо (Киев) - Металлист (Харьков) 4:2 (первый матч 1:0)
Динамо: Шовковский, Гусев, Несмачный, Ващук, Юссуф, Родриго, Гиоане (Алиев, 45), Чернат (Мандзюк, 46), Ротань, Ринкон, Клебер
Металлист: Горяинов, Хомин, Бабич, Валяев, Слюсар, Данилов, Рыкун (Девич 69), Гуйе Папа, Бордиян, Антонов (Нвоха, 46), Фомин (Диденко, 76)
Голы: Клебер 17, Родриго 23, Родриго 83 (пен), Гусев 86 - Фомин 16, Рыкун 49 (пен)