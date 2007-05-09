Определились финалисты Кубка Украины по футболу

В Киеве и Симферополе завершились ответные полуфинальные матчи Кубка Украины.

Футболисты Таврии едва не стали авторами сенсации. Еще бы, два гола за 6 стартовых минут матча (Гоменюк 3, Зельмикас 6)! Но эйфория симферопольских болельщиков была не очень долгой: горняки в долгу не остались, причем голы в ворота Тодича влетели с тем же интервалом в 3 минуты Чигринский, 23 и Матузалем , 26. Финальный свисток зафиксировал 2:2 – Шахтер не выиграл, но благодаря двум голам,забитым на чужом поле проходит в финал.

А там его ждет извечный соперник – Динамо.

Киевляне тоже заставили своих фанов понервничать: на 16 минуте контратака Металлиста завершилась взятием ворот (Фомин). Шовковский достал мяч из сетки и начал атаку Динамо. После навеса Несмачного Ротань пробил головой примерно с 11-метровой отметки - мяч угодил в перекладину, и тут уже выручил Клебер – 1:1. На 26 минуте Ринкон зарабатывает пенальти, но Горяинов его берет. Родриго оказался самым шустрым в этой ситуации и сумел добить мяч в сетку - 2:1. Но это был не последний одиннадцатиметровый в этом матче. В начале второго тайма появившийся после перерыва в составе Динамо Мандзюк сфолил в своей штрафной и Рыкун четко реализовал пенальти - 2:2. Игра проходит практически на встречных курсах, мяч в центре поле не задерживается. Под конец матча Металлист в атаке стал выглядеть даже активнее. 81-я минута: пенальти :). Ринкон получил мяч в штрафной от Клебера, откинул назад на набегающего Алиева, которого снес Бабич, жестко сыграв в ногу. И вот тут уже удар бразильца достигает цели (правда со второй попытки - первый раз кто-то из игроков раньше времени вбежал в штрафную, и арбитр попросил перебить) - 3:2. Жирную точку в матче поставил Гусев. На 86 минуте Олег после ошибки вратаря - выбивая мяч, Горяинов попал в кого-то из своих партнеров - с близкого расстояния поразил ворота Металлиста.

4:2, и 27 мая в финале встретятся Шахтер и Динамо.

1/2 Кубка Украины

Ответные матчи

Таврия (Симферополь) - Шахтер (Донецк) 2:2 (первый матч 0:0) Таврия: Тодич, Першин, Омоко, Розгон, Йокшас, Зельмикас, Любенович, Эдмар (Галюза, 71), Голайдо, Идахор (Ковпак, 71), Гоменюк

Шахтер: Шутков, Срна, Чигринский, Кучер, Рац, Левандовски, Матузалем, Вукич, Гай, Марика (Белик, 62), Брандао

Голы: Гоменюк 3, Зельмикас 6 - Чигринский 23, Матузалем 26

Динамо (Киев) - Металлист (Харьков) 4:2 (первый матч 1:0)

Динамо: Шовковский, Гусев, Несмачный, Ващук, Юссуф, Родриго, Гиоане (Алиев, 45), Чернат (Мандзюк, 46), Ротань, Ринкон, Клебер

Металлист: Горяинов, Хомин, Бабич, Валяев, Слюсар, Данилов, Рыкун (Девич 69), Гуйе Папа, Бордиян, Антонов (Нвоха, 46), Фомин (Диденко, 76)

Голы: Клебер 17, Родриго 23, Родриго 83 (пен), Гусев 86 - Фомин 16, Рыкун 49 (пен)