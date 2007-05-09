Тимощук стал капитаном

Полузащитник сборной Украины, бывший капитан донецкого Шахтера Анатолий Тимощук принял повязку лидера команды Зенит у Эрика Хагена

Хаген попросил освободить его от обязанностей капитана команды. Состоялись выборы, и новым капитаном избран Тимощук.

Таким образом, в этом году у Зенита уже четвертый капитан.

Напомним, что год с капитанской повязкой начал Владислав Радимов, но полузащитник Зенита потерял это звание после драки с Фернандо Риксеном во время предсезонных матчей.

Вместо него капитаном был назначен Андрей Аршавин, который, в свою очередь, утратил капитанскую повязку после скандала, во время которого Дик Адвокаат даже на некоторое время "сослал" Аршавина в дубль.

После этого впервые в этом году капитан был избран футболистами, и им стал Эрик Хаген.

После крайне неудачного для себя матча с самарскими Крыльями Хаген попросил самоотвод.

Корреспондент