Английский пациент Шевченко чувствует себя хорошо

Вчера, 8 мая, форварду сборной Украины и лондонского «Челси» Андрею Шевченко прооперировали паховую грыжу. По информации ФФУ , операция прошла успешно, футболист чувствует себя нормально, однако о сроках выздоровления нападающего и его возвращения в ряды своих команд пока говорить рановато.

Вернее всего, лидер нашей национальной команды не сможет помочь партнерам в отборочном поединке Евро-2008 против сборной Франции, запланированном на 2 июня. Напомним, что в нынешней квалификационной кампании сборная Украины по дополнительным показателям возглавляет турнирную таблицу второй группы, набрав одинаковое с шотландцами и французами количество очков (по 12), и на два пункта опережает итальянцев.