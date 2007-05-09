Английский пациент Шевченко чувствует себя хорошо
14:09, 09 мая 2007Спорт
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Форварда проперировали
|Андрей Шевченко. Фото AFP/Yahoo!
Вернее всего, лидер нашей национальной команды не сможет помочь партнерам в отборочном поединке Евро-2008 против сборной Франции, запланированном на 2 июня. Напомним, что в нынешней квалификационной кампании сборная Украины по дополнительным показателям возглавляет турнирную таблицу второй группы, набрав одинаковое с шотландцами и французами количество очков (по 12), и на два пункта опережает итальянцев.
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