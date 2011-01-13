Футбольных хулиганов на Евро-2012 будут судить прямо на месте

Во время финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года хулиганов в Польше будут судить на месте, пишет Deutsche Welle. Соорганизаторы первенства надеются, что это поможет удержать под контролем проблему насилия на стадионах.

Со склонными к насилию футбольными фанатами польская юстиция церемониться не намерена. Процессы задержанным устроят чуть ли не на стадионах. Как сообщило немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на министра юстиции Польши Кшиштофа Квятковского, транспортировка в суд и не понадобится, поскольку судьи будут оглашать приговоры с помощью прямых видеовключений.

По словам министра, законопроект о соответствующих изменениях в законодательство скоро представят на рассмотрение парламента.

Особое внимание проблеме хулиганства Польша уделяет не случайно. Во время спортивных событий здесь часто вспыхивает насилие. В прошлую субботу в Лодзи в результате драки, вспыхнувшей между 150 болельщиками, погиб 24-летний юноша.

В прошлом году в ряде польских городов в результате проявления насилия со стороны футбольных фанатов получили ранения десятки полицейских, были повреждены спортивные сооружения.