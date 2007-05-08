Металлург (Донецк) продал игрока в Шахтёр

Футбольный клуб "Металлург" (Донецк) продал в "Шахтер" нападающего и заключил контракт с двумя экс-игроками "Черноморца".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Металлурга" со ссылкой на первого вице-президента клуба Дмитрия СЕЛЮКА, из Одессы в Донецк переезжают 27-летний защитник Сергей БИЛОЗИР и 25-летний полузащитник Сергей ДАНИЛОВСКИЙ. Футболисты подписали контракты на три года каждый.

По словам Д.СЕЛЮКА, "в "Металлург" они переходят на правах свободных агентов, и мы надеемся, что в следующем сезоне эти футболисты помогут "Металлургу" решить самые серьезные задачи".

Д. СЕЛЮК также сообщил, что одновременно из "Металлурга" в "Шахтер" уходит 20-летний нападающий Владимир ПРИЕМОВ.

"У нас достигнута договоренность с руководством "Шахтера" о том, что со следующего сезона ПРИЕМОВ будет играть в составе "оранжево-черных", - подтвердил Д.СЕЛЮК.