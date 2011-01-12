УЕФА потребует от футбольных клубов бездефицитных бюджетов

Более половины футбольных клубов Европы убыточны, а сумма их чистых потерь составила в 2010 году рекордные 1,2 миллиарда евро, пишет Лента.ру со ссылкой на AFP и данные УЕФА.

Футбольные чиновники проверили 655 клубов элитных дивизионов во всех странах Европы. Аудит показал, что выручка европейских клубов увеличилась на 4,8 процента до 11,7 миллиарда евро. Однако одновременно расходы выросли на 9,3 процента до 12,9 миллиарда евро.

Согласно новым правилам УЕФА, футбольные клубы должны иметь бездефицитный бюджет. Распоряжение вступает в силу с 2012 года, а первые санкции начнут применяться еще спустя два-три года.

Если бы эти законы работали уже сейчас, с розыгрыша Лиги чемпионов было бы сняты 11 клубов.

Наиболее сильно увязнувшими в долгах считаются ведущие команды Англии и Испании, тогда как в Германии клубы успешно балансируют бюджеты.

В то же время президент УЕФА Мишель Платини заявил, что организация не собирается "тыкать пальцем" или вносить в "черный список" клубы, сейчас функционирующие с убытками.