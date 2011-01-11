ФИФА дала 30 украинским арбитрам статус международных

Комитет арбитров Международной ассоциации футбола (ФИФА) на декабрьском заседании утвердил список международных арбитров на 2011 год.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, среди арбитров, которые получили на 2011 год статус международных, есть 30 украинских рефери.

В ФФУ подчеркнули, что четверо отечественных рефери и двое лайнсменов получили статус международных впервые.

Самую высокую среди отечественных судей категорию «Элит» получила харьковчанка Екатерина МОНЗУЛЬ, арбитр из Кировограда Наталия ЛЕКСАХИНА получила вторую категорию, киевлянка Инна ДИДЫЧ и одессит Виктор ШВЕЦОВ - третью. Все остальные представители украинского судейского корпуса будут иметь 4-ю категорию.