Павлов останется в «Ворскле» еще на 5 лет
11:21, 11 января 2011Спорт
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Подписан новый контракт
Николай Павлов подписал новый 5-летний контракт с полтавской "Ворсклой". Об этом сообщает официальный сайт клуба со ссылкой на генерального директора клуба Дмитрия Яворского.
Также новые 5-летние соглашения с клубом подписали Евгений Селин, Владимир Чеснаков, Александр Матвеев, Сергей Вовкодав, Роман Безус и Артем Громов.
На три года контракты подписали Евгений Ткачук и нападающий Олег Бараник.
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