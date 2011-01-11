Павлов останется в «Ворскле» еще на 5 лет

Николай Павлов подписал новый 5-летний контракт с полтавской "Ворсклой". Об этом сообщает официальный сайт клуба со ссылкой на генерального директора клуба Дмитрия Яворского.

Также новые 5-летние соглашения с клубом подписали Евгений Селин, Владимир Чеснаков, Александр Матвеев, Сергей Вовкодав, Роман Безус и Артем Громов.

На три года контракты подписали Евгений Ткачук и нападающий Олег Бараник.

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