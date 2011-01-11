В "сборной мира" по футболу 6 игроков Барселоны

07:14, 11 января 2011
Спорт
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И ни одного англичанина

Международная федерация футбола (ФИФА) на церемонии в Цюрихе выбрала 11 лучших футболистов 2010 года.

В "сборную мира" вошли:

вратарь Икер Касильяс ("Реал", Испания),

защитники Карлес Пуйоль, Херард Пике (оба – "Барселона", Испания), Лусиу, Майкон (оба – "Интер", Бразилия),

полузащитники Андрес Иньеста, Хави (оба – "Барселона", Испания), Уэсли Снайдер ("Интер", Голландия),

нападающие Криштиану Роналду ("Реал", Португалия), Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) и Давид Вилья ("Барселона", Испания).

 

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