В "сборной мира" по футболу 6 игроков Барселоны

И ни одного англичанина

Международная федерация футбола (ФИФА) на церемонии в Цюрихе выбрала 11 лучших футболистов 2010 года. В "сборную мира" вошли: вратарь Икер Касильяс ("Реал", Испания), защитники Карлес Пуйоль, Херард Пике (оба – "Барселона", Испания), Лусиу, Майкон (оба – "Интер", Бразилия), полузащитники Андрес Иньеста, Хави (оба – "Барселона", Испания), Уэсли Снайдер ("Интер", Голландия), нападающие Криштиану Роналду ("Реал", Португалия), Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) и Давид Вилья ("Барселона", Испания).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter