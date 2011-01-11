Назван лучший футболист мира

В Цюрихе определился обладатель "Золотого мяча" ФИФА – самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе, которую с нынешнего года совместно вручают Международная федерация футбола и французское издание France Football.

Лучшим футболистом года признан игрок "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Кроме него на "Золотой мяч" претендовали два других игрока "Барселоны" и сборной Испании – Хави Эрнандес и Андрес Иньеста.

Обладатель "Золотого мяча" был определен голосованием капитанов и главных тренеров национальных сборных, а также представителей футбольных СМИ из разных стран мира.

Кроме того, лучшим тренером года стал Жозе Моуриньо, выигравший в 2010 году с "Интером" Лигу Чемпионов, Кубок и чемпионат Италии, а ныне возглавляющий мадридский "Реал".

Приз Ференца Пушкаша за лучший гол года получил полузащитник сборной Турции Хамит Алтынтоп.