12 мая киевское ”Динамо” может получить нового тренера

Как стало известно сегодня, экс-тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон находится на завершающей стадии переговоров с киевским «Динамо». О его приходе в украинский клуб может быть объявлено уже 12 мая, сообщает "Сегодня"

Если последний раунд переговоров, назначенный именно на 12 мая, пройдет успешно, то швед будет готовить команду к следующему сезону. Твердое решение о смене возглавляющего команду в данный момент Анатолия Демьяненко заметным иностранным специалистом в Киеве приняли еще прошлой осенью, после провала команды в Лиге чемпионов, но долго не могли достичь соглашения с кандидатами на этот пост. Одним из них, как известно, был Оттмар Хитцфельд, возглавивший в итоге «Баварию». Решимость киевлян заполучить на тренерский мостик западноевропейского специалиста не угасла даже по ходу нынешнего чемпионата Украины, в котором «Динамо» уверенно лидирует.

Последним местом работы 59-летнего шведа была сборная Англии, которую Эрикссон возглавлял с 2001-го по июнь 2006-го и которую покинул за два года до окончания контракта под невероятным давлением прессы. Отчасти ажиотаж вокруг него был создан неубедительной игрой сборной, не оправдавшей чаяния англичан, отчасти – серией публикаций английских таблоидов о личной жизни Эрикссона и о его переговорах с «поддельным шейхом» о переходе в «Астон Виллу» (за шейха себя выдавал журналист News of the World, опубликовавший в итоге все детали «переговоров» на страницах еженедельника).

Если Эрикссон не передумает принимать «Динамо», Украина станет пятой страной в его насыщенной тренерской карьере. Он прославился в шведском «Гетеборге», с которым выиграл в 1982-м Кубок УЕФА. С 82-го по 84-й и с 89-го по 92-й он возглавлял «Бенфику», с которой выиграл чемпионат и Кубок Португалии, а также попал в финалы Кубка УЕФА и Кубка Кубков. Но наибольшую славу Эрикссон снискал в Италии, где последовательно работал с «Ромой», «Фиорентиной», «Сампдорией» и «Лацио». С «Лацио» он выигрывал Кубок Италии 1998 и 2000 годов, а также Кубок кубков и скудетто 2000-го – это был самый блестящий период в истории римского клуба.