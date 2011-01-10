Знаменитый аргентинский тренер Диего Марадона может получить работу в Европе.

Не исключено, что он возглавит один из клубов английской Премьер-Лиги. Об этом сегодня сообщает агентство Рейтер со ссылкой на аргентинскую прессу. Как ожидается, уже в феврале Марадона прибудет в Англию для обсуждения некоего конкретного предложения. Какой именно клуб приглашает аргентинца, точно не известно. Один из источников упоминает лондонский "Фулхэм".

Эхо Москвы