Луческу хочет сыграть с Зенитом

18 января Шахтер отправится в Объединенные Арабские Эмираты, где примет участие в международном турнире Dubai Cup.

20 января чемпион Украины встретится с чемпионом Саудовской Аравии клубом Аль Хилал, а через два дня горняки сыграют со словацкой Жилиной, недавним соперником московского Спартака по групповому турниру Лиги чемпионов-2010/11.

В другой подгруппе Dubai Cup померяются силами питерский Зенит, пражская Спарта и иранский Персеполис. Стыковые матчи будут сыграны 26 января.

По словам Луческу, он хотел бы сойтись в матче за первое место с чемпионами России. "Спарринги с такими сильными соперниками, как Зенит, для нас сейчас очень важны", - сказал тренер Шахтера.

Football.ua