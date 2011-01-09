Металлист подписал двух аргентинцев

Харьковский футбольный клуб «Металлист» подписал контракт с двумя аргентинскими футболистами Джонатаном КРИСТАЛЬДО и Себастьяном БЛАНКО на общую сумму 14,7 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге президент ФК «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

По его словам, «сумма контракта» с полузащитником аргентинского клуба «Ланус» Себастьяном БЛАНКО составляет 8 миллионов 700 тысяч евро, а нападающий клуба «Велес Сарсфильд» Джонатан КРИСТАЛЬДО обошелся «Металлисту» в 6 миллионов евро.

Контракт с обоими легионерами подписан на 5 лет. Представление новых игроков харьковского клуба состоялось сегодня в пресс-центре стадиона «Металлист».

Комментируя событие, спортивный директор ФК «Металлист» Евгений КРАСНИКОВ назвал покупку аргентинских футболистов «рекордным приобретением», которое, по его словам, является самым дорогим трансфером харьковского клуба. Он отметил, что «Металлист» 3 года наблюдал за обоими аргентинцами и победил в соревновании за их приобретение некоторыми клубами Европы.

По словам Е.КРАСНИКОВА и генерального директора ФК «Металлист» Сергея ВОЛИКА, С.БЛАНКО и Дж.КРИСТАЛЬДО являются самыми перспективными молодыми футболистами Аргентины, и харьковский клуб связывает с ними большие надежды. В «Металлисте» С.БЛАНКО будет играть под номером 23, Дж.КРИСТАЛЬДО – под номером 21.

Оба аргентинца выразили удовольствие своим переходом в «Металлист». Дж.КРИСТАЛЬДО на пресс-конференции отметил, что «Металлист» находится в лидерах украинского первенства и, по его мнению, «будет драться за чемпионство». Аргентинцы также отметили, что как часть команды «будут пытаться всячески способствовать этому».