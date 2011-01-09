До конца месяца Алиев вернется в Динамо?

До конца этого месяца полузащитник "Локомотива" и сборной Украины по футболу Александр Алиев перейдет в "Динамо" (Киев). Об этом сообщает издание "Советский спорт"

Руководство двух клубов практически договорились о сумме отступных за переход 25-летнего игрока, который, в свою очередь, остался доволен предложенными ему в "Динамо" условиями личного контракта.

Сейчас Алиев вместе с "Локомотивом" находится на сборе в Турции, но как только боссы железнодорожников и киевлян окончательно договорятся между собой, футболист присоединится к своей новой старой команде.

Напомним, что до перехода в "Локомотив", который случился чуть меньше года назад, Алиев выступал за "Динамо", в основном составе которого дебютировал еще летом 2002 года.

В минувшем чемпионате России Алиев в 25-ти встречах за "Локомотив" отличился 14 раз и еще 6 раз ассистировал партнерам.