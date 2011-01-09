Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO Владимир КЛИЧКО договорился о двух боях, которые он проведет в этом году.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», первым в этом году В.КЛИЧКО намерен проучить британского боксера Дерека ЧИСОРУ. Дата поединка уже назначена. Он должен состояться в немецком Мангейме 30 апреля.

Ранее планировалось, что боксеры встретятся в декабре прошлого года, но бой перенесли из-за травмы, полученной украинским спортсменом.

На официальном сайте братьев КЛИЧКО сообщается, что Владимир рад, что новую дату удалось так быстро согласовать. Он отмечает, что с британским боксером у него есть незаконченное дело. «ЧИСОРА оскорбил меня не единожды. Я собирался проучить его еще в декабре, и этот урок я преподам ему в конце апреля», - заявил В.КЛИЧКО.

Ожидается, что второй поединок, который проведет чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO, пройдет в начале осени.

Тогда В.КЛИЧКО должен будет сразиться с поляком Томашем АДАМЕКОМ. Предварительная договоренность уже достигнута. Сам Т.АДМЕК называет эту встречу боем всей своей жизни. Он признает, что побить В.КЛИЧКО - непростая задача, однако говорит, что готов отнять у своего все его титулы.

Ранее В.КЛИЧКО вел переговоры с чемпионом мира по версии WBA британцем Дэвидом ХЭЕМ, однако назначить бой так и не удалось. Теперь Д.ХЭЙ пытается договориться о поединке с Русланом ЧАГАЕВЫМ из Узбекистана.