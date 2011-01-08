Семнадцатилетняя прыгунья с трамплина умерла в гостинице

Семнадцатилетняя прыгунья с трамплина Симона Сенонер из Италии умерла в гостинице в немецком городе Шонах, сообщает Associated Press. Спортсменка скончалась в пятницу, 7 января, но сообщения о ее смерти появились только 8 числа.

В Шонахе Сенонер участвовала в этапе Кубка Европы по прыжкам с трамплина. Соседка спортсменки по номеру обнаружила ее в бессознательном состоянии. Сенонер на вертолете доставили в одну из ближайших больниц, где врачи зафиксировали смерть спортсменки.

О причинах смерти Сенонер пока ничего не сообщается. Она считалась одной из самых перспективных итальянских спортсменок в прыжках с трамплина. В 2008 году Сенонер принимала участие в молодежном чемпионате мира и заняла там десятое место.

8 января все итальянские спортсмены, принимающие участие в соревнованиях по зимним видам спорта, вышли на старт с черными повязками.

Лента.ру