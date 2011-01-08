Лучший снайпер Металлиста переведен в «дубль»

16:39, 08 января 2011
Спорт
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Покинет команду в ближайшее время

Лучший снайпер "Металлиста" в этом сезоне Марко Девич переведен в "дубль" команды.

Об этом сообщает "Террикон".

Игрок уже уже завтра должен начать тренироваться вместе с резервистами.

Причиной такого решения является отсутствие договоренности между клубом и игроком относительно нового соглашения экс-серба.

Очевидно, Девич покинет команду в ближайшее время

Чемпион

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