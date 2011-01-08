Лучший снайпер Металлиста переведен в «дубль»
16:39, 08 января 2011Спорт
2420
Покинет команду в ближайшее время
Лучший снайпер "Металлиста" в этом сезоне Марко Девич переведен в "дубль" команды.
Об этом сообщает "Террикон".
Игрок уже уже завтра должен начать тренироваться вместе с резервистами.
Причиной такого решения является отсутствие договоренности между клубом и игроком относительно нового соглашения экс-серба.
Очевидно, Девич покинет команду в ближайшее время
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter