Сегодня Андрей Шевченко перенесет операцию

08:55, 08 мая 2007
Спорт
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Клубное руководство решило не откладывать

Андрей Шевченко Андрей Шевченко перенесет операцию на паховых кольцах уже во вторник. Из-за этой травмы украинский форвард пропустил последние два матча «Челси», в том числе и полуфинальную встречу Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Изначально планировалось, что операция будет сделана летом, однако теперь клубное руководство решило не дожидаться окончания сезона и пойти на хирургическое вмешательство уже сейчас. «Андрей Шевченко перенесет операцию во вторник. Такое решение было принято  медицинским департаментом «Челси», хотя изначально операция планировалась на более поздний срок», - сказано на официальном сайте клуба.

Таким образом, Андрей точно пропустит финал Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», единственное соревнование, которое может скрасить «Челси» горечь от поражения в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Спорт.com.ua

 

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