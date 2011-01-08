Кличко и Солис договорились о дате поединка

Чемпион WBC в тяжелом весе Виталий КЛИЧКО будет драться с обязательным претендентом Одланьером СОЛИСОМ 19 марта.

О том, что бой состоится в этот день в Германии, сообщает сайт “Чемпион” со ссылкой на BoxingScene.com

Стороны не стали доводить дело до торгов и сумели прийти к предварительному согласию. Город, где состоится поединок, пока не назван.