В Хорватии резко ужесточили меры против футбольных группировок

Правительство Хорватии на заседании в пятницу внесло изменения в закон о предотвращении беспорядков на спортивных мероприятиях - теперь самые агрессивные болельщики могут лишиться права посещать стадионы, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение хорватского правительства.

После изменений законодательства болельщикам строго запрещается скрывать лица и приходить на стадионы в нетрезвом виде. Кроме того, на спортивных объектах теперь нельзя продавать алкоголь.

Вводятся четыре новые статьи в кодекс правонарушений: участие в драке или нападении на зрителей, организация беспорядков на соревнованиях, уничтожение имущества, несоблюдение мер и ограничений. "Все эти меры направлены на защиту настоящих болельщиков и зрителей и против хулиганства и дикарского поведения", - заявила премьер-министр Хорватии Ядранка Косор.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Хорватии Ивица Буцоньич пояснил, что полиция сможет запретить проведение соревнований, если стадион для них не подготовлен правильным образом. Организатор соревнования в случае возникновения беспорядков теперь будет обязан остановить игру. Хулиганам, попавшим на заметку полиции, запретят посещать матчи. Законодательно предусмотрена и превентивная мера в виде изъятия паспорта, чтобы отличившийся фанат не смог выезжать за границу. Также теперь возможно уголовное преследование устроивших беспорядки за рубежом болельщиков, которым до сих пор хорватская полиция "ничего не могла сделать", - сообщил замглавы МВД.

Проблема насилия в среде спортивных фанатов в Хорватии стоит чрезвычайно остро. Последние годы в стране регулярно отмечались столкновения с участием десятков и сотен человек, причисляющих себя к болельщикам тех или иных клубов. Драки часто проходят с применением холодного оружия.

Последней каплей для властей стали беспорядки 1 мая 2010 года в ходе матча национального чемпионата по футболу "Динамо" (Загреб) - "Хайдук" (Сплит). Тогда серьезные ранения в столкновениях получили порядка 15 стражей правопорядка и несколько фанатов. Один полицейский остался инвалидом, лишившись глаза после попадания пиротехнического средства. После этих событий премьер-министр Ядранка Косор пообещала ужесточить закон по борьбе с хулиганами.