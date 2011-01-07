Президент ФИФА Йозеф Блаттер поддержал идею проведения Чемпионата мира по футболу 2022 года в январе.

Первенство должно пройти в Катаре, где летом стоит чудовищная жара, превышающая отметку в +40С.

"Я ожидаю, что (Чемпионат мира 2022 года) будет проведен в январе, - сказал, выступая в столице Катара Дохе, Йозеф Блаттер. - До проведения чемпионата еще остается 11 лет, но мы должны выбрать наиболее подходящее время года, что означает - необходимо провести чемпионат в январе или в конце предыдущего года".

В случае реализации этих планов, чемпионат мира по футболу впервые в истории пройдет зимой, отмечает Би-би-си.