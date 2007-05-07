Стартовал чемпионат по бильярду среди ветеранов, посвящённый Дню Победы
21:58, 07 мая 2007Спорт
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32 участника из четырёх стран
В Житомире стартовал открытый чемпионат Украины по бильярду среди ветеранов, посвященный 62-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Как передает корреспондент УНИАН, в чемпионате, который продлится три дня, принимают участие 32 бильярдиста из четырех стран – Украины, России, Беларуси и Молдовы. Самому старому участнику-ветерану Великой Отечественной войны Николаю ЗАБИЯКЕ - 82 года.
Торжественное награждение победителей состоится 9 мая при участии представителей областной и городской власти.
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