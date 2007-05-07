Стартовал чемпионат по бильярду среди ветеранов, посвящённый Дню Победы

В Житомире стартовал открытый чемпионат Украины по бильярду среди ветеранов, посвященный 62-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, в чемпионате, который продлится три дня, принимают участие 32 бильярдиста из четырех стран – Украины, России, Беларуси и Молдовы. Самому старому участнику-ветерану Великой Отечественной войны Николаю ЗАБИЯКЕ - 82 года.

Торжественное награждение победителей состоится 9 мая при участии представителей областной и городской власти.