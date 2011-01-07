Иорданский принц избран вице-президентом ФИФА
02:15, 07 января 2011Спорт
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Что означают перемены?
Принц Иордании Али Хуссейн был избран вице-президентом Международной федерации футбола.
Это назначение, отмечает Би-би-си, многие считают знаком усиления влияния арабских стран на международный футбол. В частности, чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре.
Хуссейн одержал победу над корейцем Чун Мон Чжу, который занимал этот пост на протяжении последних 16 лет.
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