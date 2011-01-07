Стартовал Рождественский турнир по мини-футболу

В Сумах стартовал XIX международный Рождественский турнир по мини-футболу среди детей до 13 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в турнире принимают 13 команд из Украины и Российской Федерации.

Организаторами соревнований выступили Федерация футбола Сумской области и Управления по делам физкультуры и спорта Сумской областной государственной администрации.

«Эти соревнования являются хорошим поводом для школьников содержательно провести свой отдых во время каникул. Командам, которые прибыли в Сумы, предоставлена возможность не только поиграть в футбол, но и ознакомиться с областным центром. Для этого предусмотрены различные экскурсии, участие в новогодних мероприятиях», - сообщил президент ФФС Николай ЖЕЛЕЗНЫЙ.

Победитель Рождественского турнира определится 11 января.