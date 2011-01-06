Хэя разозлил новый поворот в переговорах с Кличко

В официальном заявлении на своем сайте чемпион WBA в супертяжелом весе Дэвид Хэй выразил крайнее недовольство тем, что после достижения, казалось, окончательной договоренности о встрече в объединительном поединке 2 июля этого года обладатель титулов WBO и IBF в этом весе Владимир Кличко внезапно заявил о проведении защиты своих титулов 30 апреля против Дерека Чисоры. «Мы согласовали дату 2 июля и проведение боя в Германии со Sky Sports и RTL и, казалось, все довольны этими условиями, - сказал Хэй. - Мы пошли на ряд уступок, чтобы избежать прошлых проблем в переговорах, и были удовлетворены этим, так как все указывало на то, что бой удастся организовать».

«Но даже в ходе переговоров было очевидно, что Владимир ищет очередной способ избежать боя, - продолжил британец. - Он часто находил новые трудности и проблемы, которые требовали решения, и я так и не поверил в то, что он хочет поединка. Он отказался ехать в Англию, хотел использовать свои перчатки, выйти на ринг вторым, боксировать в красном углу и настаивал на враче из Германии. Он также хотел, чтобы его имя всегда шло первым в любых рекламных предматчевых материалах. Мы уступили всем его требованиям. Я не хотел ставить проведение боя под угрозу».

Хэй не уверен, что 2 июля, спустя всего девять недель после боя с Чисорой, Владимир Кличко выйдет на следующий поединок.

По словам Хэя, очередной поворот в переговорах с Кличко разозлил его больше, чем все предыдущие, и теперь он хочет провести защиту своего титула, смирившись с тем, что бой с Кличко провести так и не удастся. «Если бой не состоится сейчас, он не состоится никогда, - заявил Хэй, который намерен завершить боксерскую карьеру в конце этого года. - Вопрос с Кличко закрыт. Я понимаю, что могу уйти из бокса в конце этого года в высоко поднятой головой, зная, что я сделал все, что было в моих силах, чтобы эти бои состоялись. У меня были определяющие поединки в первом тяжелом весе, и я победил лучших в первом тяжелом весе, но Владимир, без поединка со мной, никогда не может сказать, что он сделал то же самое в супертяжелом весе».

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