Шевченко загорал на яхте Абрамовича (фото)

Форвард киевского «Динамо» Андрей Шевченко вместе с женой Кристен Пазик стали гостями российского олигарха и владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича на яхте Eclipse, принадлежащей миллиардеру.

Семейная пара была замечена на судне Абрамовича недалеко от Карибского острова Сент-Бартс, где российский олигарх проводит отпуск, пишет Газета.ру. Капитан «Динамо» прогуливался по яхте владельца «Челси», за который выступал в сезонах-2006/09, словно у себя дома. Жена Шевченко наслаждалась солнечными ваннами, то и дело намазывая себя кремом для загара. Чуть позже к чете Шевченко подъехал сам Абрамович, с которым они продолжили свой досуг и общение на яхте.

Шевченко играл за «Челси» два года, однако его карьеру в Лондоне вряд ли можно назвать успешной. В 2008 году нападающий отправился в Италию играть за «Милан», а в 2009 году подписал контракт с киевским «Динамо». Но, несмотря на все проблемы, спортсмен сохранил теплые отношения со своим бывшим боссом.