Результаты матчей 22-го тура английской Премьер-лиги
00:02, 05 января 2011Спорт
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МЮ спокойно ждет игру соперников
Завершились сегодняшние матчи 22-го тура английской Премьер-лиги
МЮ - Сток Сити 2:1 (Эрнандес 26, Нани 61 - Уайтхед 50)
Фулхэм - Вест Бромвич 3:0 (Дэйвис 44, Демпси 55, Хангеланд 64)
Блэкпул - Бирмингем 1:2 (Кемпбелл 67 - Глеб 23, Данн 89)
Завтра тур завершат матчи
Арсенал (39) - Манчестер Сити (41)
Вулверхэмптон (18) - Челси (35)
Ньюкасл (25) - Вест Хэм (20)
Астон Вилла (21) - Сандерленд (30)
Эвертон (22) - Тоттенхэм (36)
Блэкберн (25) - Ливерпуль (25)
Болтон (29) - Уиган (20)
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