Результаты матчей 22-го тура английской Премьер-лиги

00:02, 05 января 2011
Спорт
1653

МЮ спокойно ждет игру соперников

Завершились сегодняшние матчи 22-го тура английской Премьер-лиги

МЮ - Сток Сити 2:1 (Эрнандес 26, Нани 61 - Уайтхед 50)

Фулхэм - Вест Бромвич 3:0 (Дэйвис 44, Демпси 55, Хангеланд 64)

Блэкпул - Бирмингем 1:2 (Кемпбелл 67 - Глеб 23, Данн 89)

Завтра тур завершат матчи

Арсенал (39) - Манчестер Сити (41)

Вулверхэмптон (18) - Челси (35)

Ньюкасл (25) - Вест Хэм (20)

Астон Вилла (21) - Сандерленд (30)

Эвертон (22) - Тоттенхэм (36)

Блэкберн (25) - Ливерпуль (25)

Болтон (29) - Уиган (20)

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter