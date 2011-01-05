Результаты матчей 22-го тура английской Премьер-лиги

МЮ спокойно ждет игру соперников

Завершились сегодняшние матчи 22-го тура английской Премьер-лиги МЮ - Сток Сити 2:1 (Эрнандес 26, Нани 61 - Уайтхед 50) Фулхэм - Вест Бромвич 3:0 (Дэйвис 44, Демпси 55, Хангеланд 64) Блэкпул - Бирмингем 1:2 (Кемпбелл 67 - Глеб 23, Данн 89) Завтра тур завершат матчи Арсенал (39) - Манчестер Сити (41) Вулверхэмптон (18) - Челси (35) Ньюкасл (25) - Вест Хэм (20) Астон Вилла (21) - Сандерленд (30) Эвертон (22) - Тоттенхэм (36) Блэкберн (25) - Ливерпуль (25) Болтон (29) - Уиган (20)

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