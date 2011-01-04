В Донецке к Евро-2012 определена зона гостеприимства

В Донецке к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года возле стадиона «Донбасс Арена» определена зона гостеприимства площадью 16 тысяч квадратных метров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на информацию, полученную от Донецкого городского председателя Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, в Донецке окончательно определена площадь для размещения зоны гостеприимства - на аллее Славы перед монументом «Твоим Освободителям Донбасс» общей площадью 16 тыс. квадратных метров. Согласно требованиям УЕФА, город, который будет принимать чемпионат, обязан предоставить площадь в радиусе 300 метров от стадиона для размещения зоны гостеприимства.

Мэр отметил, что в 2010 году в целом по этому объекту были выполнены работы по комплексному благоустройству территории, прилегающей к парку на сумму около 30 млн. грн. Для завершения работ по реконструкции площади в 2011 году необходимо финансирование в размере 53 млн. грн. за счет государственного бюджета, уточнил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Возле стадиона планируется дополнительно создать 8 парковочных зон площадью свыше 170 тыс. квадратных метров, из которых 4 нуждаются в дополнительных строительных работах. На сегодня проводятся подготовительные работы по проектированию парковочных зон. Необходимые для проектных работ средства будут предусмотрены бюджетом города на 2011 год, заключил мэр.