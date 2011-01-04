Президент ФИФА хочет отменить послематчевые пенальти

Правило послематчевых пенальти во встречах на вылет на больших турнирах могут отменить.

Об этом заявил президент ФИФА Зепп Блаттер, пишет Чемпион со ссылкой на Reuters.

"Считаю, что в футболе победитель не должен определяться в серии пенальти", - сказал он.

"Это очень неразумно, когда одна команда выигрывает, а вторая уступает из-за промаха одного игрока", - прибавил Блаттер