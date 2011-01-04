Президент ФИФА хочет отменить послематчевые пенальти
09:09, 04 января 2011Спорт
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На больших турнирах
Правило послематчевых пенальти во встречах на вылет на больших турнирах могут отменить.
Об этом заявил президент ФИФА Зепп Блаттер, пишет Чемпион со ссылкой на Reuters.
"Считаю, что в футболе победитель не должен определяться в серии пенальти", - сказал он.
"Это очень неразумно, когда одна команда выигрывает, а вторая уступает из-за промаха одного игрока", - прибавил Блаттер
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