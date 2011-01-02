ФИФА создаст антикоррупционный комитет
22:31, 02 января 2011Спорт
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7-9 человек "из политики и финансов"
Президент ФИФА Зепп Блаттер решил создать антикоррупционный комитет, сообщает Reuters со ссылкой на интервью Блаттера швейцарской газете Sonntags Zeitung.
В комитет войдут 7-9 человек, люди "не только из спорта, но и из политики, финансов, бизнеса и культуры".
Сам президент ФИФА в новую структуру входить не намерен. Сформировать комитет планируется к конгрессу ФИФА, который состоится в июне 2011 года.
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