ФИФА создаст антикоррупционный комитет

Президент ФИФА Зепп Блаттер решил создать антикоррупционный комитет, сообщает Reuters со ссылкой на интервью Блаттера швейцарской газете Sonntags Zeitung.

В комитет войдут 7-9 человек, люди "не только из спорта, но и из политики, финансов, бизнеса и культуры".

Сам президент ФИФА в новую структуру входить не намерен. Сформировать комитет планируется к конгрессу ФИФА, который состоится в июне 2011 года.