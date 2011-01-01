Результаты матчей 21-го тура английской Премьер-лиги
21:30, 01 января 2011Спорт
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У лидеров - без перемен
Завершились сегодняшние матчи 21-го тура английской Премьер-лиги
Вест Бромвич - МЮ 1:2 (Моррисон 15 - Руни 2, Эрнандес 75)
Сандерленд - Блэкберн 3:0 (Уелбек 10, Бент 18, Гьян 88)
Тоттенхэм - Фулхэм 1:0 (Бейл 41)
Ливерпуль - Болтон 2:1 (Торрес 48, Коул 90+2 - Дейвис 44)
Манчестер Сити - Блэкпул 1:0 (Джонсон 33)
Сток Сити - Эвертон 2:0 (Джоунс 23, Ягиелка 68 автогол)
Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 (Зубар 51 автогол, Сирз 78)
Бирмингем - Арсенал 0:3 (ван Перси 12, Насри 57, Джонсон 65 автогол)
Завтра тур завершат
Челси (34) - Астон Вилла (20)
Уиган (20) - Ньюкасл (22)
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