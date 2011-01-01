Результаты матчей 21-го тура английской Премьер-лиги

У лидеров - без перемен

Завершились сегодняшние матчи 21-го тура английской Премьер-лиги Вест Бромвич - МЮ 1:2 (Моррисон 15 - Руни 2, Эрнандес 75) Сандерленд - Блэкберн 3:0 (Уелбек 10, Бент 18, Гьян 88) Тоттенхэм - Фулхэм 1:0 (Бейл 41) Ливерпуль - Болтон 2:1 (Торрес 48, Коул 90+2 - Дейвис 44) Манчестер Сити - Блэкпул 1:0 (Джонсон 33) Сток Сити - Эвертон 2:0 (Джоунс 23, Ягиелка 68 автогол) Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 (Зубар 51 автогол, Сирз 78) Бирмингем - Арсенал 0:3 (ван Перси 12, Насри 57, Джонсон 65 автогол) Завтра тур завершат Челси (34) - Астон Вилла (20) Уиган (20) - Ньюкасл (22)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter