Итоги футбольного уик-энда в Европе

Возглавляющая испанский чемпионат «Барселона» в 33-м туре взяла верх в Сан-Себастьяне над «Реалом Сосьедад» – 2:0. На два очка от лидера отстает мадридский «Реал», обыгравший «Севилью» – 3:2. «Севилья» же переместилась на 3-ю строчку и теперь уступает «Реалу» те же 2 очка.

Главные претенденты на победу в бундеслиге Германии в очередном туре выиграли: «Шальке-04» - у «Нюрнберга» - 1:0, «Штуттгарт» - у «Майнца» - 2:0, «Вердер» – у «Герты» – 4:1. В активе клуба из Гельзенкирхена теперь 65 очков, на очко меньше у «Штуттгарта» и еще на одно – у «Вердера».

Победитель итальянской серии «А» «Интер» одержал победу над «Мессиной» – 1:0. На 18 очков позади «Рома», которая взяла верх над «Палермо» - 2:1. 11 очков уступает ей «Лацио», нанесший поражение «Ливорно» – 1:0. «Милан» сыграл вничью с «Фиорентиной» – 0:0 и отстает от третьей строчки на очко.

Тройка лидеров французского первенства осталась без изменений. Чемпион страны – «Лион» сыграл ничью с «Пари Сен-Жермен» - 1:1. На второй позиции «Ланс», который одолел «Тулузу» – 2:0 и столько же очков – 56 набрал «Бордо», в его встрече с «Ренном» голов забито не было – 0:0. 55 очков стало в активе «Марселя» после победы над «Монако» – 2:1.

Радио Свобода