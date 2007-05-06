Манчестер - чемпион
19:54, 06 мая 2007Спорт
1034
Челси не сумел выиграть у Арсенала
|Моуринью после матча призвал болельщиков не унывать. Фото AFP/Yahoo!
Счёт открыл Арсенал (Сильва, 42 с пенальти), причем Челси остался вдесятером, поскольку Булахруз получил за фол в штрафной не только 11-метровый, но и карточку.
Сравнять удалось на 70-й минуте. Гол записан на Эссьена, вроде бы успевшего подправить фланговый удар по воротам справа.
По незасчитанным голам счёт тоже 1:1. Оба раза боковые судьи фиксировали офсайд.
Теперь у Челси 81 очко, и ликвидировать 7-очковую разницу с Манчестером в оставшихся матчах команде уже не удастся. МЮ досрочно выигрывает сезон.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter