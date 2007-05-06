Манчестер - чемпион

Ничья 1:1 в матче английской премьер-лиги Арсенал - Челси.

Счёт открыл Арсенал (Сильва, 42 с пенальти), причем Челси остался вдесятером, поскольку Булахруз получил за фол в штрафной не только 11-метровый, но и карточку.

Сравнять удалось на 70-й минуте. Гол записан на Эссьена, вроде бы успевшего подправить фланговый удар по воротам справа.

По незасчитанным голам счёт тоже 1:1. Оба раза боковые судьи фиксировали офсайд.

Теперь у Челси 81 очко, и ликвидировать 7-очковую разницу с Манчестером в оставшихся матчах команде уже не удастся. МЮ досрочно выигрывает сезон.