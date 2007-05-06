Результаты 25-го тура чемпионата Украины по футболу

Завершились матчи 25-го тура чемпионата Украины по футболу.

Шахтёр на своём поле проиграл ФК Харьков 1:2.

Карпаты выиграли у Стали 3:1.

Металлург и Ворскла, Кривбасс и Ильичевец обошлись без голов - ничьи 0:0.

Напомним, что вчера Динамо выиграло 2:0 у Днепра, Заря 1:0 - у Металлурга Д, Металлист 5:1 - у Арсенала, а Черноморец и Таврия разошлись с нулевой ничьей.

Теперь у Динамо 63 очка, Шахтёра - 57, Металлиста - 48 очков.

Далее в таблице расположились Днепр (39), Карпаты (35), Таврия (35), Черноморец (31), Металлург З (30), Кривбасс (30), Металлург Д (29), ФК Харьков (29), Арсенал (27), Заря (24), Ворскла (22), Ильичевец (22), Сталь (20).