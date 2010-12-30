Лучшим футболистом Украины назван голкипер Шахтера

На втором месте - вундеркинд Днепра

Газета "Команда" подвела итоги опроса, определив лучшего футболиста страны, выступающего в национальном чемпионате Украины. Впервые этот титул достался голкиперу донецкого "Шахтера" Андрею Пятову. В опросе принимают участие игроки и тренеры команд Премьер-лиги. Пятов набрал 120 баллов. Вторым, отстав на 11 баллов, финишировал полузащитник днепропетровского "Днепра" Евгений Коноплянка. Третье место - у капитана "Шахтера" Дарио Срны (99 баллов). Террикон

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