Лучшим футболистом Украины назван голкипер Шахтера
11:22, 30 декабря 2010Спорт
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На втором месте - вундеркинд Днепра
Газета "Команда" подвела итоги опроса, определив лучшего футболиста страны, выступающего в национальном чемпионате Украины. Впервые этот титул достался голкиперу донецкого "Шахтера" Андрею Пятову.
В опросе принимают участие игроки и тренеры команд Премьер-лиги. Пятов набрал 120 баллов. Вторым, отстав на 11 баллов, финишировал полузащитник днепропетровского "Днепра" Евгений Коноплянка. Третье место - у капитана "Шахтера" Дарио Срны (99 баллов).
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