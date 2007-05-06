Сборная Украина на чемпионате мира по хоккею сохраняет последний шанс

Сборная Украина обыграла норвежцев в матче утешительного раунда чемпионата мира по хоккею.

Поединок, состоявшийся сегодня в Мытищах, завершился победой украинцев со счетом 3:2. Решающую шайбу при счете 2:2 на 9-й минуте третьего периода забил Юрий НАВАРЕНКО, реализовавший большинство.

За тур до окончания утешительного раунда прописку в элите мирового хоккея сохранила сборная Латвии, одержавшая победы в обоих матчах борьбы за выживание. За оставшуюся путевку поспорят Украина (3 очка), Норвегия (2) и Австрия (1). Кто из этих трех команд покинет класс сильнейших на следующий год, определится в понедельник, когда Украина сыграет с Латвией, а Норвегия - с Австрией.