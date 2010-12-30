Сборная Малайзии по футболу подарила жителям страны выходной

Власти Малайзии в связи с победой футбольной сборной страны на престижном турнире объявили пятницу, 31 декабря, нерабочим днем, сообщает Associated Press.

Распоряжение о дополнительном выходном дне премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак подписал поздно вечером в среду, 29 декабря, после того, как сборная страны впервые в истории одержала победу на ASEAN Suzuki Cup - наиболее значимом футбольном турнире в Юго-Восточной Азии.

В ASEAN Suzuki Cup, проходившем в два этапа, сборная Малайзии встречалась с футболистами из Индонезии. Первый матч финала футболисты из Малайзии выиграли со счетом 3:0. Вторая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Индонезии, однако результатам двух матчей победителями турнира стала сборная Малайзии.

Лента.ру