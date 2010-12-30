Результаты 20-го тура английской Премьер-лиги

Сегодняшними матчами завершается 20-й тур английской Премьер-лиги.

Уиган - Арсенал 2:2 (Уотсон 17 пен., Скилаччи 80 автогол - Аршавин 39, Бендтнер 44). Последний раз Арсенал играл вничью в середине сентября. Одно очко позволяет Арсеналу оставаться в тройке лидеров (всего 36).

Челси - Болтон 1:0 (Малуда 60). Шесть игр подряд Челси не видел выигрыша. 34 очка пока обеспечили ему четвертую строчку.

Ливерпуль - Вулверхэмптон 0:1. (Уорд 55). Аутсайдер смог перейти на предпоследнюю строчку.

Напомним, что ранее сыграли

Вест Хэм - Эвертон 1:1 (Хибберт 16 автогол - Коулмен 41)

Бирмингем - МЮ 1:1 (Бойер 89 - Бербатов 57)

Вест Бромвич - Блэкберн 1:3 (Томас 16 - Калинич 2, 52, Диуф 61)

Тоттенхэм - Ньюкасл 2:0 (Леннон 57, Бейл 81)

Манчестер Сити - Астон Вилла 4:0 (Балотелли 7, 27, 54 пен. Лескотт 12)

Сток Сити - Фулхэм 0:2 (Байрд 3, 10)

Сандерленд - Блэкпул 0:2 (Кемпбелл 49, 89)

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Игры 21-го тура состоятся

1 января

Вест Бромвич (22) - МЮ (38)

Сандерленд (27) - Блэкберн (25)

Тоттенхэм (33) - Фулхэм (19)

Ливерпуль (22) - Болтон (29)

Манчестер Сити (38) - Блэкпул (25)

Сток Сити (24) - Эвертон (22)

Вест Хэм (17) - Вулверхэмптон (18)

Бирмингем (19) - Арсенал (36)

2 января Челси (34) - Астон Вилла (20)

Уиган (20) - Ньюкасл (22)