Результаты 37-го тура английской премьер-лиги

Сегодня сыграны 8 матчей 37-го тура английской премьер лиги

Манчестер Юнайтед получил очередные три очка, с минимальным перевесом обыграв земляков из Сити (Роналдо 34).

Еще два матча завершились 1:0. Ливерпуль довольно некстати для своих планов проиграл Фулхэму (Демпси 69). Да и Вигану внизу таблицы терять очки совершенно не надо - три турнирных балла достались не ему, а Миддлсбро (Видука 29).

В двух матчах по два безответных гола записали победители: Блекберн на поле Ньюкасла (МакКарти 14, Робертс 73), и Уотфорт на поле Ридинга (Шитту 60, Кинг 85).

Астон Вилла изрядно потрепал Шеффилд 3:0 (Агбонлахор 25, Янг 42, Бергер 59), а Эвертон – Портсмут, с тем же счётом (Артета 59, Йобо 62, Нейсмит 90+4).

3:1 - счет матча Вест Хэм – Болтон (Тевес 10,21, Нобл 29 – Спид 67).

Теперь у МЮ 88 очков, у Челси (игра в запасе) - 80, Ливерпуля - 67, Арсенала (игра в запасе) - 66, Эвертона - 57, Болтона - 55, Ридинга - 54, Портсмута и Тоттенхэма (игра в запасе) - по 53, Блекберна - 50, Астон Виллы - 49.

Завтра сыграют Арсенал и Челси, послезавтра - Чарльтон и Тоттенхэм.