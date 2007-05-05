Завершились сегодняшние матчи 25 тура чемпионата Украины по футболу

Сегодня первый игровой день 25 тура чемпионата Украины по футболу. В центральном матче лидер турнира киевское Динамо обыграло днепропетровский Днепр со счетом 2:0. Зрители стали свидетелями напряженной игры практически равных по силам команд. И это несмотря на то, что Днепр уже на 21 минуте остался в меньшинстве (Канкава получил вторую желтую карточку за грубую игру). Подобрать ключ к воротам днепропетровцев Динамо смогло в начале второго тайма. Гусев получил мяч в правой части штрафной, пробил по воротам, Старцев дотянулся до мяча, но отбил его прямо на Несмачного, который ударом сходу поразил ворота. Днепр не стал играть исключительно на оборону и контрвыпады проводил регулярно. 69 минута -вместо Ротаня на поле вышел Ринкон и эта замена оказалась знаковой. Именно бразильский форвард на 72 минуте выдал пас Клебберу, который сумел обыграть Езерского, ворвался в штрафную и хлестко пробил низом - точно в угол ворот. Концовку матча днепропетровцы доигрывали уже вдевятером: Шелаев умышленно сыграл рукой и был удален с поля за вторую желтую.

На данный момент киевляне сохраняют трехочковый отрыв от донецкого Шахтера, который завтра сыграет с ФК Харьков. Другие матчи сегодняшнего дня завершились с такими результатами:

Заря (Луганск) - Металлург (Донецк) 1:0

Черноморец (Одесса) - Таврия (Симферополь) 0:0

Металлист (Харьков) Арсенал (Киев) 5:1