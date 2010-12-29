МЮ не выиграл, но лидерство вернул

Завтра играют Арсенал и Челси

Завершились сегодняшние матчи 20-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм - Эвертон 1:1 (Хибберт 16 автогол - Коулмен 41) Бирмингем - МЮ 1:1 (Бойер 89 - Бербатов 57) С 38-ю очками МЮ вернулся на первую строчку таблицы, опередив земляков из "Сити" по разнице голов. Завтра к клубу "38" может присоединиться и Арсенал. Напомним, что ранее сыграли... Вест Бромвич - Блэкберн 1:3 (Томас 16 - Калинич 2, 52, Диуф 61) Тоттенхэм - Ньюкасл 2:0 (Леннон 57, Бейл 81) Манчестер Сити - Астон Вилла 4:0 (Балотелли 7, 27, 54 пен. Лескотт 12) Сток Сити - Фулхэм 0:2 (Байрд 3, 10) Сандерленд - Блэкпул 0:2 (Кемпбелл 49, 89) ... а завершат тур Уиган (19) - Арсенал (35) Челси (31) - Болтон (29) Ливерпуль (22) - Вулверхэмптон (15)

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