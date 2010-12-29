МЮ не выиграл, но лидерство вернул
Завтра играют Арсенал и Челси
Завершились сегодняшние матчи 20-го тура английской Премьер-лиги
Вест Хэм - Эвертон 1:1 (Хибберт 16 автогол - Коулмен 41)
Бирмингем - МЮ 1:1 (Бойер 89 - Бербатов 57)
С 38-ю очками МЮ вернулся на первую строчку таблицы, опередив земляков из "Сити" по разнице голов. Завтра к клубу "38" может присоединиться и Арсенал.
Напомним, что ранее сыграли...
Вест Бромвич - Блэкберн 1:3 (Томас 16 - Калинич 2, 52, Диуф 61)
Тоттенхэм - Ньюкасл 2:0 (Леннон 57, Бейл 81)
Манчестер Сити - Астон Вилла 4:0 (Балотелли 7, 27, 54 пен. Лескотт 12)
Сток Сити - Фулхэм 0:2 (Байрд 3, 10)
Сандерленд - Блэкпул 0:2 (Кемпбелл 49, 89)
... а завершат тур
Уиган (19) - Арсенал (35)
Челси (31) - Болтон (29)
Ливерпуль (22) - Вулверхэмптон (15)