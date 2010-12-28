В английской Премьер-лиге новый лидер

Сыграны первые пять матчей 20-го тура английской Премьер-лиги.

Вест Бромвич - Блэкберн 1:3 (Томас 16 - Калинич 2, 52, Диуф 61)

Тоттенхэм - Ньюкасл 2:0 (Леннон 57, Бейл 81)

Манчестер Сити - Астон Вилла 4:0 (Балотелли 7, 27, 54 пен. Лескотт 12)

Сток Сити - Фулхэм 0:2 (Байрд 3, 10)

Сандерленд - Блэкпул 0:2 (Кемпбелл 49, 89)

Таким образом Тоттенхэм подвинул Челси уже на пятое место, а Манчестер Сити с 38 очками радует своих болельщиков выходом на лидерскую позицию, пусть даже и за счет большего числа сыгранных матчей (у МС - 20, у Арсенала - 18, у МЮ - 17).

Через 20 минут начнется матч

Вест Хэм (16) - Эвертон (21)

...а МЮ попробует вернуть первую строчку, начиная с 22.00, в игре Бирмингем (18) - МЮ (37)

Завтра тур завершают:

Уиган (19) - Арсенал (35)

Челси (31) - Болтон (29)

Ливерпуль (22) - Вулверхэмптон (15)