Президент УЕФА: решение отдать чемпионат-2012 Польше и Украине было политическим

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ назвал политическим решение о проведении финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в Польше и Украине.

Как сообщает „Немецкая волна”, в интервью газете "la Gazzeta dello Sport" президент УЕФА признал, что "Италия имела самое лучшее техническое досье". По его словам, проведение европейского футбольного первенства в Восточной Европе является "большим вызовом", чем организация чемпионата в Италии. В то же время, как отметил М.ПЛАТИНИ, 90 процентов европейцев считают, что такое решение было правильным, поскольку удалось переступить новые границы.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Украина и Польша победили в конкурсе за проведение финала чемпионата Европы по футболу в 2012 году. 19 апреля премьер-министры Украины и Польши Виктор ЯНУКОВИЧ и Ярослав КАЧИНЬСКИЙ договорились, что для подготовки к проведению Евро-2012 будет создан совместный украинско-польский координационный орган. 23 апреля В.ЯНУКОВИЧ поручил создать оргкомитет по подготовке и проведению в Украине финала чемпионата Европы по футболу в 2012 году.