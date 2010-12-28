Хэй ответил на ультиматум Кличко
09:15, 28 декабря 2010Спорт
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Владимир поставил вопрос остро
|Дэвид Хэй
Владимир поставил вопрос остро - или Хэй дает ответ до 4 января, или боя не будет никогда.
Британский боксер не заставил себя долго ждать. Он заявил, что очень заинтересован в поединке с Владимиром, а потому соглашается на все условия. Это означает, что всю прибыль поделят поровну. Кличко имеет право выбрать место проведения поединка и канал, который будет его транслировать в Германии.
Таким образом, если действительно все согласовано и соперники не имеют друг к другу претензий, бой за титул абсолютного чемпиона мира Владимир Кличко - Дэвид Хэй может состояться уже весной следующего года.
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