Хэй ответил на ультиматум Кличко

Дэвид Хэй ответил на ультиматум Владимира Кличко. Британец согласился на все условия, выдвинутые командой украинца.

Владимир поставил вопрос остро - или Хэй дает ответ до 4 января, или боя не будет никогда.

Британский боксер не заставил себя долго ждать. Он заявил, что очень заинтересован в поединке с Владимиром, а потому соглашается на все условия. Это означает, что всю прибыль поделят поровну. Кличко имеет право выбрать место проведения поединка и канал, который будет его транслировать в Германии.

Таким образом, если действительно все согласовано и соперники не имеют друг к другу претензий, бой за титул абсолютного чемпиона мира Владимир Кличко - Дэвид Хэй может состояться уже весной следующего года.

ICTV