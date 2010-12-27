Арсенал выиграл у Челси
23:54, 27 декабря 2010Спорт
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Кризис синих продолжается
Завершился центральный матч 19-го тура английской Премьер-лиги
Арсенал - Челси 3:1 (Сонг 44, Фабрегас 51, Уолкотт 53 - Иванкович 57)
С 35 очками Арсенал возвращается на вторую строчку. А Челси с его 31 уже в следующем туре могут обогнать Тоттенхэм и - в личной встрече - Болтон.
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Матчи 20-го тура состоятся
28 декабряВест Бромвич (22) - Блэкберн (22)
Тоттенхэм (30) - Ньюкасл (22)
Манчестер Сити (35) - Астон Вилла (20)
Сток Сити (24) - Фулхэм (16)
Сандерленд (27) - Блэкпул (22)
Вест Хэм (16) - Эвертон (21)
Бирмингем (18) - МЮ (37)
...и 29 декабря
Уиган (19) - Арсенал (35)
Челси (31) - Болтон (29)
Ливерпуль (22) - Вулверхэмптон (15)
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