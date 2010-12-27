Власть отказалась от содержания ФК "Полтава"

Власть Полтавы отказалась от содержания футбольного клуба "Полтава".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр города Александр МАМАЙ.

По его словам, причиной такого решения властей стало отсутствие средств на содержание клуба и отсутствие в команде игроков из Полтавы.

«Ко мне руководство этого клуба обратилось с письмом, чтобы, если можно, городская власть ежемесячно помогала - выделила 30 тыс. грн. на содержание ФК "Полтава". А там в футбол играют те ребята, которые получают зарплату. Поэтому я лично считаю, что лучше направить эти средства на поддержку детского спорта, для поощрения детей, а не для выплаты заработной платы игрокам этого клуба», - прокомментировал ситуацию с ФК «Полтава» мер А.МАМАЙ.

Он также сравнил нынешнюю ситуацию, в которой оказался футбольный клуб, с чемоданом без ручки: и нести тяжело и бросить жалко.