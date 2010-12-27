Легенда немецкого футбола разводится с украинкой

Главный тренер сборной Болгарии, легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус разводится в четвертый раз в своей жизни. Брак между 49-летним Лотаром и 23-летней украинской моделью Лилианой Чудиновой распадется в самое ближайшее время, сообщает BILD.

«Мой брак с Лилианой, который просуществовал чуть больше года, находится в кризисе. Мы пытались снова и снова вернуть его к жизни, но ничего не получилось. Еще три месяца назад мы поняли, что все кончено, – заявил Маттеус. – Мы просто не можем продолжать жить вместе. Я желаю Лилиане в будущем личного и профессионального успеха».

Это был четвертый брак легенды немецкого футбола. Уроженка Украины модель Лилиана на 26 лет моложе своего уже экс-суженого. Дольше всего – 11 лет – Маттеус был женат на первой жене Сильвии, которая ему родила две дочери. Затем был пятилетний брак с швейцарской телеведущей Лолитой Морено, а затем три года с сербкой Марьяной. Несмотря на браки, Лотар постоянно попадал в скандальные истории с другими женщинами.

Газета.ру