Результаты матчей 19-го тура английской Премьер-лиги

Впереди - Манчестеры, завтра матч тура

Завершились сегодняшние матчи 19-го тура английской Премьер-лиги Фулхэм - Вест Хэм 1:3 (Хьюз 10 - Коул 36, 73 Пикьонн 44) Блэкберн - Сток Сити 0:2 (Хут 50, Уилсон 90) Болтон - Вест Бромвич 2:0 (Тейлор 39, Элмандер 85) Вулверхэмптон - Уиган 1:2 (Флетчер 86 - Родальега 9, Клеверли 20) Ньюкасл - Манчестер Сити 1:3 (Керолл 71 - Берри 2, Тевес 5, 80) МЮ - Сандерленд 2:0 (Бербатов 4, 56) Астон Вилла - Тоттенхэм 1:2 (Олбрайтон 82 - Ваарт 22, 66) Завтра состоится матч Арсенал (32) - Челси (31)

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