Результаты матчей 19-го тура английской Премьер-лиги
23:09, 26 декабря 2010Спорт
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Впереди - Манчестеры, завтра матч тура
Завершились сегодняшние матчи 19-го тура английской Премьер-лиги
Фулхэм - Вест Хэм 1:3 (Хьюз 10 - Коул 36, 73 Пикьонн 44)
Блэкберн - Сток Сити 0:2 (Хут 50, Уилсон 90)
Болтон - Вест Бромвич 2:0 (Тейлор 39, Элмандер 85)
Вулверхэмптон - Уиган 1:2 (Флетчер 86 - Родальега 9, Клеверли 20)
Ньюкасл - Манчестер Сити 1:3 (Керолл 71 - Берри 2, Тевес 5, 80)
МЮ - Сандерленд 2:0 (Бербатов 4, 56)
Астон Вилла - Тоттенхэм 1:2 (Олбрайтон 82 - Ваарт 22, 66)
Завтра состоится матч
Арсенал (32) - Челси (31)
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