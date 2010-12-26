Под снегом обрушилась крыша стадиона в Германии

Отменена рождественская биатлонная гонка World Team Challenge, которая должна была пройти на стадионе футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на официальном сайте "Шальке", из-за сильного снегопада обрушилась часть кровли "Фелтинс-арены". Повреждены три секции покрытия из стеклоткани. Гонку решили отменить по соображениям безопасности.

Рождественская биатлонная гонка World Team Challenge проводится с 2002 года.

Нынешнюю зиму в Европе называют одной из самых снежных за последние два десятилетия.