Под снегом обрушилась крыша стадиона в Германии
11:19, 26 декабря 2010Спорт
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Биатлона не будет
Отменена рождественская биатлонная гонка World Team Challenge, которая должна была пройти на стадионе футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене.
Как сообщает Лента.ру со ссылкой на официальном сайте "Шальке", из-за сильного снегопада обрушилась часть кровли "Фелтинс-арены". Повреждены три секции покрытия из стеклоткани. Гонку решили отменить по соображениям безопасности.
Рождественская биатлонная гонка World Team Challenge проводится с 2002 года.
Нынешнюю зиму в Европе называют одной из самых снежных за последние два десятилетия.
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